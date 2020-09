Resultaten feitenonderzoek overlijden Mike Versteege

‘De ontwikkeling van divers leiderschap hebben we al enkele jaren geleden in gang gezet, maar we zijn er nog niet. Ik denk dat je gerust kunt stellen dat dit onderzoek laat zien dat we niet voldoende aandacht hebben voor de individuele medewerker. Dit blijkt ook uit het KPMG-rapport over de Dienst Landelijke Informatie Organisatie, dat onlangs is verschenen. Dat moet veranderen.’

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het feitenonderzoek, heeft de eenheidsleiding het voornemen dat de betrokken leidinggevenden zich op andere werkzaamheden gaan richten. Zij zijn hierover in gesprek.