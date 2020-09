Aanhouding na mishandeling van HTM-controleur

Den Haag - Toezichthouders van de HTM controleerden dinsdag 22 september rond 17.30 reizigers in een tram op het Stationsplein in Den Haag. De controle liep uit de hand toen een 22-jarige man uit Den Haag zonder geldig vervoersbewijs zich niet wilde legitimeren. Bij een poging van de HTM-controleurs hem aan te houden, ging de verdachte in verzet. Daarbij raakt een controleur gewond. De man is aangehouden door de agenten. Hij zit nog vast en wordt voorgeleid voor de rechter-commissaris.