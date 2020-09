Nieuw uniform voor specialisten

De specialisten worden ingezet op specifieke onderdelen van het politiewerk, zoals Forensische Opsporing en zijn meestal niet bewapend. Van deze specialisten mag het publiek verwachten dat zij goed doorverwijzen of een politieagent oproepen, maar zij kunnen niet optreden zoals iemand in het blauw-gele operationeel uniform. Om dit taakverschil in politiewerk, vooral in contact met publiek, duidelijk te laten zien, heeft de politie besloten om het specialistenuniform in te voeren.