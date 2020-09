Getuigenoproep woningoverval

Rond 3.00 uur werd de bewoonster wakker omdat de mannen in haar slaapkamer stonden. De mannen doorzochten vervolgens de woning en gingen er vandoor met een onbekend geldbedrag. De politie heeft meteen een onderzoek ingesteld. Er zijn sporen veiliggesteld en agenten gaan een buurtonderzoek doen. Alle informatie over deze overval is welkom. Heeft u tips? Woont u in de buurt en heeft u een camera waarop mogelijk iets te zien is? Neem contact op met de politie via 0900-8844.

(2020454584 NV)