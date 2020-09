Getuigen gezocht mogelijke brandstichting

Om 17.19 uur wordt er een brand ontdekt in een fietsenschuur, die bij aankomst van de politie op slot blijkt te zijn. In de gemeenschappelijke fietsenschuur is veel rook ontstaan en zijn een aantal fietsen zwaar beschadigd. Door de zware rook moet een winkel naast de schuur ontruimd worden.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die tussen 17.00 en 17.30 uur iets verdachts hebben gezien rondom de fietsenschuur aan het Achterom. Woont u in de buurt en heeft u een camera aan uw woning? Dan kan het zijn dat u woensdagmiddag iets heeft vastgelegd dat kan helpen bij het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan mensen die lijken te vluchten of zich verdacht gedragen. Iedereen die meer informatie heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Geef uw tip door via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier. Hiermee kunt u ook beelden uploaden. Ook kunt u anoniem uw tip doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.