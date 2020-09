Getuigen gezocht van gewelddadige overval

Rond 17.00 uur wilden twee mannen in een bedrijfswagen wegrijden vanaf de Splijtbakweg om geld weg te brengen naar de bank. Een man, met een opvallend geel hesje aan, trok een vuurwapen en greep onder bedreiging hiervan het geldkistje mee. Eén van de mannen ging achter hem aan en werd meerdere keren beschoten door de overvaller. Een medewerker van een ander bedrijf wilde helpen en werd ook beschoten, maar niet geraakt. De politie en ambulance werden gewaarschuwd.

De overvaller pakte intussen een fiets om mee te vluchten, maar liet deze en het geldkistje toch achter in zijn vlucht. Hij bedreigde vervolgens een man in een bedrijfswagen en wilde meerijden. Deze man stapte echter uit en de overvaller reed weg met de wagen. Deze wagen werd kort daarop in Almere-Buiten teruggevonden. Korte tijd later werden op een carpoolplek langs de A6 bij Muiderberg smeulende resten van kleding en een vuurwapen gevonden. De politie onderzoekt of dit verband heeft met de gewelddadige overval. Ondanks een klopjacht, is de verdachte nog niet gevonden.

Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met schotwonden. Zijn toestand is stabiel.

Signalement van de overvaller:

Lichtgetinte man, ongeveer 1.75 m lang, tenger postuur en kort haar, droeg een zwarte muts, lichtkleurig shirt met lange mouwen, een geel reflecterend hesje, een bruin/grijze lange broek en zwarte schoenen. Hij is weggereden met een witte Volkswagen Caddy.

De recherche is een groot onderzoek gestart. Er worden aangiftes en getuigenverklaringen opgenomen en forensisch onderzoek verricht. Camerabeelden worden ook gezocht en geanalyseerd. De politie vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze overval, om contact op te nemen via 0900-8844, onderstaand tipformulier, of anoniem via 0800-7000.