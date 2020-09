Man valt vrouw(en) lastig

De vrouw fietste maandag rond 22.30 uur door Lunetten toen zij plotseling werd vastgepakt door een man. De vrouw kon zich lostrekken en wegrennen. Zij heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt deze zaak.

De afgelopen drie maanden gebeurde het vaker dat een man (fietsende) vrouwen lastig viel op verschillende plekken in het grensgebied van Lunetten/Hoograven. Er is geen duidelijk signalement. De meldsters gaven aan dat een man hen van achter benaderde. De politie onderzoekt of er sprake is van een verband tussen deze incidenten.

Als er vrouwen zijn die ook zijn lastig gevallen in dit gebied of als er personen zijn die getuige zijn geweest van zo’n incident, maar dit nog niet hebben gemeld, neem dan contact op met de politie door te bellen met 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Uw informatie kan het onderzoek verder helpen en de politie kan u, als dat gewenst is, in contact brengen met slachtofferzorg.