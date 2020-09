Dodelijk ongeval in Monnickendam

Rond 14:30 uur is een personenauto door nog onbekende reden in het water beland. De inzittende, een 91-jarige vrouw uit Monnickendam, werd door omstanders en de brandweer uit het voertuig gehaald en gereanimeerd. Het slachtoffer werd per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis en is daar overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijke ongeval.

