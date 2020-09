Steekwapens inleveren in de gemeente Haarlemmermeer

Campagne ‘YouChoose!’

Het afgelopen jaar werd de gemeente Haarlemmermeer diverse keren geconfronteerd met ernstige steekincidenten waarbij steeds vaker sprake is van jonge daders èn slachtoffers. Dit moet stoppen. En daarom is de gemeente in samenwerking met de politie, en OM op 2 september de campagne ‘YouChoose!’ gestart, waarin zij aandacht vragen voor de ernstige gevolgen van wapenbezit. Met deze campagne willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie, laten zien dat er andere, leukere en betere manieren zijn om respect mee te verdienen op straat. De inleveractie op 26, 28 en 30 september is onderdeel van de campagne.

Burgemeester Marianne Schuurmans: ‘Jongeren dragen een wapen om zich veiliger te voelen. Maar door het dragen van een wapen, in wat voor vorm dan ook, maken ze het juist zélf onveilig. Je doet eigenlijk aan een soort wapenwedloop. Als de een met een mes loopt, dan moet de ander ook wel een mes. En als je een wapen bij je hebt, is de kans groot dat je het ook gaat gebruiken. En dat moet stoppen! Er zijn betere manieren om respect af te dwingen dan het keukenmes van je moeder. Daarom doe ik de dringende oproep: als je een (steek-)wapen bezit, lever het dan in. En vraag je vrienden om hetzelfde te doen: You Choose!’

Anoniem inleveren

Als maatregel bieden politie en OM wapenbezitters nu de mogelijkheid om steekwapens anoniem in te leveren bij een daarvoor speciaal ingericht wapendepot. Tijdens deze inleverdagen wordt geen straf opgelegd voor het verboden wapenbezit. Je hoeft je niet te melden, en er wordt niet naar je identiteitsbewijs gevraagd.





Hoe werkt het?

Steekwapens kunnen op het politiebureau Hoofddorp in een speciaal wapendepot in de vorm van een ton, gedeponeerd worden. Voor meer informatie over de wapeninleveractie kun je bellen met politie via 0900-8844. Op de campagnewebsite vind je een filmpje van deze actie, en de andere activiteiten.