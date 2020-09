Wielrenner mishandelt minderjarige fietser en rijdt door

De verdachte, een wielrenner, kwam de jongens tegemoet fietsen. Bij het passeren raakte de verdachte het slachtoffer hardhandig met zijn elleboog. Het slachtoffer kwam met zijn hoofd op de grond terecht en liep schaafwonden in zijn gezicht op, een hersenschudding en een gezwollen oog. De verdachte liet het minderjarige slachtoffer achter. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling en verlaten plaats ongeval.

Signalement verdachte

- Man

- Blank

- 30 – 50 jaar oud

- gespierd/stevig postuur

- donkere wielrenkleding

- donkergekleurde racefiets

- donkergekleurde wielrenhelm



Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben. Bent u toevallig op dinsdag 22 september rond 08:45 uur op de Heemstederweg geweest of herkent u het signalement van de verdachte? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Graag onder vermelding van het zaaknummer: 2020203432. Heeft u beelden? Filmpjes zijn te uploaden via politie.nl/upload.



2020203432