Getuigenoproep explosie Nicolaas Beetslaan in Amstelveen

Het is onbekend door wie en op welke manier het voorwerp bij de woning is achtergelaten. De recherche komt dan ook graag in contact met mensen die op die bewuste avond iets opvallends hebben gezien of gehoord, beelden hebben van de periode voor, tijdens en na de ontploffing, óf andere informatie hebben die voor dit onderzoek van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op via 0900-8844 of door het online tipformulier in te vullen. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen. Anoniem bellen kan via 0800-7000.