Wie heeft er schoten gelost?

Later op de avond zijn er inderdaad drie hulzen gevonden in het nabijgelegen park bij de Noorderhagen in IJsselmonde. Bij het schietincident zijn geen gewonden aangetroffen en is er ook niemand aangehouden. Op camerabeelden is terug te zien dat er een lichtkleurig, vermoedelijk grijs, voertuig aan kwam rijden. Het voertuig kwam uit de richting van de Hollandse Tuin en stopte bij de Noorderhagen. Vervolgens stapte er iemand uit de auto en zijn er twee lichtflitsen te zien. De auto rijdt hierna weer weg in de richting van de Groene Tuin.

Informatie?

Heeft u informatie over dit schietincident. Of was u getuige hiervan en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.