24 uur rijverbod

Hij moest een blaastest ondergaan. Die wees uit dat de man niet teveel had gedronken. Omdat de agenten meerdere lege blikjes bier in de auto zagen liggen hebben ze de man gevraagd mee te gaan naar het bureau voor een ademanalyse. Ook deze wees uit dat de man niet teveel had gedronken.

Omdat de man, volgens de agenten, toch gedrag vertoonde alsof hij onder invloed was van een stof, moest de man een speekseltest ondergaan. Die test wees uit dat de man THC en amfetamine had gebruikt. Een GGD-arts is naar het bureau gevraagd om een bloedtest te doen bij de 30-jarige man uit de gemeente Hulst. Dat bloedmonster is opgestuurd naar het NFI. Daar zal het onderzocht worden. Als de uitslag bekend is neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van deze zaak. De man kreeg een rijverbod van 24 uur.