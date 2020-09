'Tuinsetdieven' actief, meld verdachte situaties

Vaak schatten dieven eerst hun kansen in. Ze kijken bij woningen of tuinen naar binnen en oriënteren zich op de spullen die makkelijk mee te nemen zijn. Ze bekijken de buurt, zien of buurtbewoners goed op hun omgeving letten, kijken hoe snel ze weg kunnen komen, kortom; ze bereiden zich goed voor. Dit gedrag zou moeten opvallen als u uw buurt goed kent. Dit gedrag is typisch ‘verdacht gedrag’. Of, er staat al even een busje in uw straat. U ziet niemand bij het busje, maar u weet ook (omdat u uw eigen straat goed kent) dat dat busje er niet thuishoort. Ook dat is een ‘verdachte’ situatie. Dit soort zaken meld u het liefst zo snel mogelijk, bij de politie. Dat kan via 0900-8844

Bij situaties die spoedeisend zijn, als u bijvoorbeeld daadwerkelijk ziet dat er op enig moment een tuinset wordt weggenomen of in een auto wordt geladen, dan belt u 112. Neem goed kenmerken van de dader (lengte, postuur, kleding, bril, opvallende tatoeages, haardracht, geschatte leeftijd) in u op, noteer deze en geef ze door aan de politieman of –vrouw die u aan de telefoon krijgt. Dat geldt hetzelfde voor de voertuigen; noteer merk, kleur, eventueel opschrift en het kenteken en geef dit door als u de politie belt. Dankzij uw tips kunnen hopelijk veel van dit soort diefstallen worden voorkomen.