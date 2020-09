Asociale drugsdumping in Beers

Op De Bungelaar werden maar liefst 21 vaten met een inhoud van 1000 liter aangetroffen. Het ging duidelijk om drugsafval. De lekkende vaten worden opgeruimd en afgevoerd en de LFO is ingeschakeld. De LFO (Landelijk Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) is een kleine specialistische eenheid die wordt opgeroepen bij o.a. complexe en grote drugsdumpingen.

Waarom is dit zo asociaal?

Marloes Lippens, eenheidscoördinator Synthetische Drugs legt dit uit. "Als er 21.000 liter drugsafval onbeheerd de bodem in loopt veroorzaakt dit een gevaar voor dieren en flora. Daarnaast zit hier een mega productieproces achter en zijn er criminelen rijk van geworden. En hoe wrang is het dan dat de kosten voor het opruimen en saneren van deze rotzooi worden betaald door de belastingbetaler!"

Getuigen

De recherche komt graag in contact met mensen die gisteren gelopen hebben over De Bungelaar ter hoogte van het strandje. Om het tijdspad duidelijk in beeld te krijgen, horen we ook graag als je er gisteravond was en je zag de vaten nog NIET liggen. Laat het ons aub weten door onderstaand tipformulier in te vullen.