Schoten gelost in de Graafsewijk: politie zoekt getuigen

We zijn direct na het incident met een onderzoek in de omgeving begonnen. Naast sporenonderzoek hebben we ook met buurtbewoners gesproken. We hebben al enkele getuigen gehoord, maar we willen graag in contact komen met meer mensen die ons kunnen helpen deze zaak op te lossen.

Weet je iets meer? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.