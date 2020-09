Getuigen gezocht gewelddadige poging beroving op pizzakoerier

Dinsdagavond rond 23:00 uur had de 17-jarige bezorger net een bestelling afgeleverd en stond met zijn fiets bij de parkeerplaats bij een flat aan de Robert Kochlaan in Haarlem. Plotseling kwam een man op hem afrennen. Deze man schopte tegen de fiets van het slachtoffer en duwde hem op de grond. De bezorger probeerde weg te komen, maar werd vastgegrepen door een tweede man die hem ongezien van achteren had benaderd. Het slachtoffer kon zich lostrekken en vluchtte weg in de richting van de Professor Kouwermanstraat. Hij liep bij het incident lichte verwondingen op. De politie heeft in de omgeving gezocht, maar de twee daders niet meer aangetroffen.



De recherche onderzoekt deze poging beroving en is op zoek naar getuigen. De twee daders hadden beide een licht getinte huidskleur en waren in het zwart gekleed. Heeft u rond 23:00 uur deze twee mannen in de omgeving van de Robert Kochlaan gezien? Bent u getuige geweest van deze poging beroving? Heeft u een camera in de omgeving en mogelijke beelden van de verdachten? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan a.u.b. contact op met de recherche via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook uw informatie anoniem met ons delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



2020204005