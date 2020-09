Twee mannen aangehouden na poging straatroof

Amsterdam - De politie heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden in de Ferdinand Bolstraat die verdacht werden van een poging tot straatroof. Een manlijk slachtoffer werd fysiek mishandeld en gedwongen zijn bankpas en pincode af te geven. Politiemensen waren binnen een paar minuten ter plaatse en konden op aanwijzingen van de aangever en een getuige de twee verdachten aanhouden. Het slachtoffer had inmiddels zijn bankpas terug en er is geen geld opgenomen. Hij heeft aangifte gedaan. Beide verdachten, van 24 en 28 jaar oud, zijn ingesloten voor verhoor. De recherche heeft de zaak in onderzoek.