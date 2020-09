Getuigen gezocht gewapende overval snackbar Bikolaan

Rond 20.45 uur kwam een onbekende jongen met gezichtsbedekkende kleding de snackbar binnenlopen. De medewerker achter de toonbank moest onder bedreiging van een mes de kassa leeghalen. De dief ging er vervolgens met de buit vandoor op een zwarte omafiets richting de Angolastraat.



Getuigenoproep

Op het moment van de beroving waren twee klanten in de snackbar aanwezig. De politie komt graag in contact met deze getuigen, evenals met anderen die iets gezien of gehoord hebben dat kan helpen bij het onderzoek. Was u aanwezig in de snackbar tijdens de overval of heeft u meer informatie, bel dan met 0900-8844. Wilt u liever anoniem informatie met de politie delen, bel dan M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.