Politie Dordrecht houdt twee drugsverdachten aan

De politie controleerde met meerdere agenten in de diverse wijken in zowel in uniform als in burger. Een 26-jarige Rotterdammer viel op doordat hij op diverse locaties mensen in zijn auto telkens eventjes liet instappen. Na korte tijd stapten zij weer uit en ging de bestuurder naar een volgende locatie. Agenten herkenden dit als het typische gedrag van een drugsdealer die klanten opzoekt en hielden hem op de M.H. Trompweg aan. Op het politiebureau werd de man zó agressief dat hij onder controle moest worden gebracht en een agent daarbij lichtgewond aan een vinger raakte. De man zit nog vast.

Gezocht

Een andere man viel op het Bagijnhof op, doordat hij het zien van agenten direct uit zijn auto stapte en meteen wegliep. Niet voor niets: hij werd voor een drugsdelict door een andere politie-eenheid gezocht en had voor 3000 euro aan bankbiljetten in zijn broekzak. Het geld is in beslaggenomen. Deze 41-jarige man uit Dordrecht is aan de andere eenheid overgedragen en zit daar vast.