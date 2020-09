Politie Zwijndrecht zoekt getuigen aanrijding

Stockfoto politie

Klap

Op zaterdag 19 september rond 20.20 uur fietste een 40-jarige Zwijndrechtenaar op het fietspad van de Koninginneweg te Zwijndrecht. Hij kwam vanaf de Burgemeester Jansenlaan en reed in de richting van de Stationsweg. Plots kwam uit de richting van de Stationsweg een scooter op de man afrijden. Voordat de fietser het wist, voelde hij een klap en lag hij op de grond. De scooterrijder ging er vandoor zonder zich om de fietser te bekommeren. De fietser moest naar het ziekenhuis, waar een gebroken enkel werd geconstateerd en waarvoor hij nog geopereerd moet worden. Van de scooterrijder is niets bekend, behalve dat de snorfiets voorzien was van fietstassen en dat de bestuurder in de richting van de Frans Halsstraat wegreed.

Misdrijf

Het verlaten van een plaats van een ongeval zonder gegevens bekend te maken of achter te laten, is geen overtreding, maar een misdrijf. De politie rioept de de bestuurder van de scooter dan ook op om zich te melden. De politie hoopt daarnaast dat er mensen zijn die het ongeval hebben zien gebeuren. Ook andere informatie die leidt naar de verdachte leidt is welkom, wat ook geldt voor camerabeelden waarop de aanrijding en/of de verdachte te zien is.

Help de politie in dit onderzoek en bel 0900-8844 als u informatie en/of beelden heeft. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.