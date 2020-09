Man aangehouden na melding vuurwapen in voertuig

Vrijdagmiddag 25 september werd rond 15:15 uur gemeld dat een automobilist mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. De politie startte direct een onderzoek en zag niet veel later het desbetreffende voertuig over de A16 nabij Hazeldonk rijden. Omdat in het voertuig mogelijk een vuurwapen aanwezig zou zijn, startte de politiemensen een speciale benader procedure; Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten. Met behulp van deze techniek wordt een veilige omgeving gecreëerd. De verdachte gaf diverse malen geen gehoor aan de bevelen van de politiemensen en om die reden is een waarschuwingsschot gelost. Na het waarschuwingsschot werkte de bestuurder wel mee en hielden agenten de 36-jarige man, woonachtig in Frankrijk, aan. Tijdens de doorzoeking van het voertuig werden meerdere bussen pepperspray aangetroffen, deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De man zit vast en wordt door de politie gehoord. Het onderzoek loopt.