Vrouw overvallen in woning

De verdachten bedreigen de vrouw en doorzoeken geruime tijd haar woning op zoek naar waardevolle spullen. Met de buit op zak verlaten zij het huis, waarna het slachtoffer de overval meldt.

Na een korte achtervolging door de politie worden twee 21- jarige verdachten aangehouden. De verdachten zijn woonachtig in Valkenswaard en Delft. De politie zoekt nog naar twee andere verdachten.

Hoewel de overvallers niet veel geweld hebben gebruikt en het slachtoffer niet hebben verwond, is de impact van deze woningoverval op het slachtoffer enorm.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben wat met deze overval te maken kan hebben. Getuigen kunnen de politie bellen op 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.