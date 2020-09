Getuigen gezocht van aanranding

De vrouwen werden door een onbekende man op de fiets lastiggevallen. Drie van hen in de omgeving van Rekerpark bij het Achtergeestpad; hier tikte/sloeg deze fietser de vrouwen tijdens het passeren op de billen. Eén van de vier vrouwen werd (vermoedelijk door dezelfde man) lastig gevallen op de Achtergeest ter hoogte van de Oosterdijk. Van de man is bekend dat hij ongeveer 1,80 – 1,95 m. lang is, een blanke huidskleur heeft en dat hij ongeveer tussen de 20 en 30 jaar oud is.



Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en is op zoek naar mensen die mogelijk ook door deze onbekende man zijn aangerand óf die weten wie deze man is. Bent u getuige óf de dupe geweest van een soortgelijk incident in Alkmaar en heeft u uw informatie nog niet gedeeld met de politie? Belt u dan alstublieft met de politie in Alkmaar via telefoonnummer 0900-8844.



2020205041