Getuigen gezocht van straatroof

Rond 00:00 uur fietste de jongen ter hoogte van de ingang van winkelcentrum Schalkwijk over het Evert Haverkortplein. Plotseling kwam vanuit de richting van de overdekte fietsenstalling een persoon op hem afrennen. Een tweede man kwam vanuit een andere richting naar hem toe. Zij bedreigden het slachtoffer en pakten zijn persoonlijke bezittingen. Daarna renden ze met de buit weg in onbekende richting. Het slachtoffer bleef bij de beroving ongedeerd en fietste naar huis, waar hij de politie belde.



De daders waren twee mannen van ongeveer 1,80 meter lang. Eén had een fors postuur en droeg een zwarte jas. De ander had een tengere bouw.



De recherche onderzoekt de beroving en is op zoek naar getuigen. Heeft u de beroving aan het Evert Haverkortplein gezien? Heeft u de mogelijke daders rond dit tijdstip in de buurt zien lopen/ rennen? Heeft u camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.



2020206271