Geld en cocaïne in verborgen ruimte

Breda - De politie hield donderdag 24 september een 28-jarige man uit Rotterdam aan voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. In zijn voertuig is in een verborgen ruimte met daarin 82 kilo cocaïne en ruim 1,5 miljoen euro in contanten gevonden. De man zit vast en het onderzoek loopt.