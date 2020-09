Man gearresteerd met lachgas in de auto

De politie zag rond 21.00 uur een automobilist in de richting van Vlissingen rijden. Bij de politie was bekend dat hij eerder lachgas in de randstad had gehaald en dat in zijn woonplaats Terneuzen had verkocht. De auto werd bij een benzinestation aan de kant gezet. In de auto lagen dertig drukhouders met in totaal 60 kilo lachgas. De man (23) werd aangehouden en voor verhoor naar een politiebureau gebracht. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt omdat hij niet voldeed aan de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen.