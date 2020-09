Onveilig rijgedrag automobilist, rijbewijs ingevorderd

In de buurt van een tankstation was door de storm een boom omgevallen, waardoor de oprit naar de snelweg was geblokkeerd. Agenten raakten hierover met een automobilist in gesprek. Plotseling zagen zij dat hij tegen de richting in langs het tankstation en tegengesteld de afrit opreed. Door het verkeer op de snelweg en een auto, welke juist afsloeg, ontstonden gevaarlijke situaties. De agenten wisten hem net voor de rijbaan van de snelweg aan de kant te zetten. Tegen de 44 -jarige man uit Düsseldorf werd proces-verbaal opgemaakt. Ook werd zijn rijbewijs ingevorderd.