Vrouw overleden na ongeval

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur toen het slachtoffer op haar fiets reed over het fietspad op de Hoge Weerd in de richting van het centrum. Vanuit de Oeslingerbaan naderde een personenauto die naar rechts wil afslaan. De bestuurder, een 60-jarige man uit Maastricht, stopt voor het kruispunt en ziet bij het optrekken de vrouw over het hoofd. Daarbij raakt hij met lage snelheid de fietsster, waardoor zij valt. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht waar zij vrijdag is overleden.