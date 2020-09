Politie houdt automobilist na melding bedreiging aan

Deze man zou even daarvoor op de A13 bij Rotterdam bij een verkeersruzie een andere automobilist hebben bedreigd. Kennelijk ging het slachtoffer in de ogen van de verdachte niet snel genoeg opzij, wat werd beloond met het laten zien van een vuurwapen.



Onder invloed

De politie werd gealarmeerd en op de afrit Moordrecht van de A20 kon de man met een zogenaamde ‘benaderingstechniek gevaarlijke verdachten’ gearresteerd worden. Bij hem werd geen vuurwapen gevonden. Wel constateerden de agenten dat de verdachte onder invloed van drugs reed en geen rijbewijs had. De man is naar Rotterdam overgebracht en zijn auto is in beslaggenomen..