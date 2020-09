Cafébaas aangehouden

Medemblik - In een horecagelegenheid aan de Kaasmarkt in Medemblik controleerden zaterdag- op zondagnacht twee toezichthouders van de gemeente de naleving op de coronamaatregelen. Zij betraden het café even na middernacht en maakten foto’s van de situatie. Er werd onder meer geconstateerd dat de afstandregels niet werden nageleefd en dat er werd gerookt. De eigenaar van het café bemerkte de controle en zij raakten met elkaar in gesprek.