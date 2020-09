Oproep aan verdachten van mishandelen toezichthouders in café Medemblik zich te melden

In dat kader worden verdachten opgeroepen zich te melden bij de politie. Er zijn meerdere mensen betrokken bij het tegenhouden van, het mondeling bedreigen en mishandelen van de toezichthouders. Met name een blanke man tussen de 23 en 28 jaar oud, fors postuur, lengte ongeveer 1.85 meter, kort donker opgeschoren haar, gekleed in een blauw shirt met letters aan de voorzijde wordt opgeroepen zich te melden. Hij wordt ervan verdacht een van de toezichthouders mishandeld te hebben.

De politie heeft eerder dit persbericht opgesteld over dit incident.

Ook worden getuigen opgeroepen zich te melden. Dat kan via 0900-8844, onder vermelding van 2020207011.