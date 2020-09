Overval op snackbar Heerhugowaard

De verdachte voldeed aan het volgende signalement: Man, leeftijd tussen de 18 en 20; lengte 1.75 a 1.80 meter, normaal postuur. Hij was gekleed in een groen met beige camouflagejas en was ten tijde van de overval getooid met een bivakmuts.

De politie heeft met meerdere eenheden gezocht naar de dader, onder meer met de politiehelikopter. De verdachte is vooralsnog niet aangehouden. Bij de overval zijn geen gewonden gevallen, wel is de impact groot. Aan de medewerkers wordt slachtofferhulp aangeboden.

De politie is op zoek naar getuigen en roept deze op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2020206888.

U kunt sowieso aan de politie kenbaar maken dat u een camera bezit welke beelden opneemt in de openbare ruimte. Dit kan helpen om misdrijven op te lossen. Wilt u dan dit bij ons melden via www.politie.nl/cib ?