Politie zoekt getuigen na schietincident

Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Er is een 30-jarige man uit Boskoop aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt nog onderzocht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en is op zoek naar getuigen.



Oproep voor getuigen

De politie is op zoek naar meer getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of camerabeelden hebben van de omgeving Zijde in Boskoop ter hoogte van de rotonde met de Boezemlaan. Heeft u informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Of heeft u beelden waarop misschien iets te zien is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).