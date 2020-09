Doorrijder gezocht

Rijsbergen - De politie is op zoek naar een auto die volgens getuigen zondagochtend 27 september rond 05:30 uur inreed op mensen die op straat stonden voor een café gelegen aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. De bestuurder zou vlak daarvoor de horecagelegenheid hebben verlaten. Was u getuigen, herkent u het voertuig of weet u wie de bestuurder was? Neem dan contact met ons op via 0900 8844.