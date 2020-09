Drietal aangehouden na bedreiging en geweldpleging

Rond 13:00 uur ontstond er een conflict aan het Professor de Moorplein in Tilburg. Het conflict mondde uit in een handgemeen waarbij meerdere personen betrokken waren. Tijdens het voorval is de politie gebeld en toen de agenten ter plaatste kwamen konden zij twee van de drie verdachten direct aanhouden. Een van de belagers vluchtte bij het zien de politie. Deze is enkele minuten later aangehouden in de omgeving van het Professor de Moorplein met behulp van onder andere de politiehelikopter. Het drietal, 15, 17 en 21, is aangehouden voor bedreiging en openlijke geweldpleging. Ze zitten vast en worden gehoord, het onderzoek loopt.