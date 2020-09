Duo gezocht dat beroving pleegt in Teteringen

Het slachtoffer fietste zaterdag 25 september rond 17:25 uur over het Lange Vuchtpad ter hoogte van de Mandt in de richting van Teteringen. Daar werd hij tegemoet gereden door een scooter met daarop twee jongemannen. De scooter keerde vervolgens om en ging vervolgens naast het slachtoffer rijden. Het tweetal sprak de fietser aan en probeerde hem uit balans te krijgen, maar dit lukte echter niet. Ook trachtten ze het slachtoffer de weg af te snijden. Toen dat ook niet lukte reden de twee jongemannen bij de kruising met Espakker weg in de richting van Breda.

Een paar minuten later sloeg het duo opnieuw toe. Het slachtoffer fietste rond 17:50 uur via de Espakker richting de Hoolstraat. Daar zag hij dat twee jongemannen op een scooter de weg blokkeerden. De twee zeiden dat de fietser moest stoppen en eisten geld. Toen het slachtoffer zei dat hij geen geld op zak had dreigde een van de twee jongens met een steekwapen. Hiervan schrok de fietser en overhandigde direct een geldbedrag. De scooter met daarop de twee jongemannen reed vervolgens weg in de richting van de Groenstraat.

De politie startte na de meldingen van de poging beroving en de beroving direct een onderzoek. Meerde eenheden zochten in de omgeving naar het duo, maar troffen hen helaas niet aan.