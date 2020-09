Vrouw vermoedelijk van fiets geslagen, politie zoekt getuigen

De politie weet op dit moment niet meer dan dat vermoedelijk sprake is van een onbekende man op een fiets, die wegreed richting de Dubbelberg. De politie is daarom dringend op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie of bewakingsbeelden? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2020255530.