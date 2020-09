Twee gewonden vechtpartij Eindhoven: getuigen gezocht

Eindhoven - In de nacht van 26 op 27 september rond half 3 zijn twee gewonde personen aangetroffen op de Geldropseweg in Eindhoven. Deze personen zijn eerder in de nacht aangevallen door 5 jongeren; 4 jongens en een meisje. Mogelijk is hierbij gebruik gemaakt van een mes. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.