Politie houdt twee mannen aan voor openlijke geweldpleging en poging doodslag

In de auto zaten twee mannen. Beiden kwamen naar hem toe en begonnen een gesprek met de man. De man kende de beide mannen niet en aangezien hij de wending die het gesprek nam niet vertrouwde, ging hij daarom in zijn auto zitten. Vervolgens begonnen beide mannen op een raam van de auto te slaan en tegen de auto te schoppen. Een van de mannen pakte een putdeksel uit de straat en gooide dit op de voorruit van de auto terwijl de man nog in de auto zat. Vervolgens gingen de beide mannen er in de auto vandoor. Later in de nacht zag de politie de auto van de beide mannen rijden op de Nieuwe Deventerweg in Raalte. Op de kruising met de Wesdorplaan gaf de politie de auto een stopteken. Vervolgens hield de politie de beide inzittenden, een 38-jarige en een 24-jarige man, beide afkomstig uit Deventer, aan voor openlijke geweldpleging en poging tot doodslag.

(2020458358/hk)