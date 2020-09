Vuurwapen, mes en 5000 euro cash in beslag genomen

Agenten reden maandagavond omstreeks 20.45 uur op de Dorpsweg toen zij in tegengestelde richting een auto zagen rijden zonder voorverlichting. Zij hielden de auto staande en herkenden enkele inzittenden van de auto. Op grond van de informatie over de inzittenden, waren de agenten bevoegd hen te fouilleren. Tijdens het fouilleren troffen zij ruim 5000 euro cash aan. In twee heuptasjes zijn een vuurwapen en een mes aangetroffen, deze zijn in beslag genomen. De Rotterdammers van 19, 18 en twee van16 jaar oud zijn aangehouden.