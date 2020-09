Politie en Justitie trekken landelijk netwerk rond ketelbouwer onderuit

Tijdens de zoekingen vandaag is speciale aandacht voor het criminele vermogen van het netwerk. Criminelen betalen onderling vele duizenden euro’s per stuk voor nieuwe ketels, daarnaast bestaat er een lucratieve handel in gebruikte en gemodificeerde drugsketels. Dit criminele vermogen wordt vaak opnieuw geïnvesteerd in andere drugslabs, of het geld wordt witgewassen.