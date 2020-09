Man aangehouden voor gewapende overval Witteveen

Het slachtoffer werd op de bewuste woensdagavond 13 februari 2019 overvallen door een onbekende man, die rond 20.30 uur in haar woning was binnengekomen. De vrouw werd vervolgens bedreigd met een geweer. Uiteindelijk nam de verdachte twee geldkistjes (blauw en rood) weg uit de woning.

Opvallende inbraak

De Assenaar wordt er ook van verdacht dat hij op zondag 27 januari heeft ingebroken in dezelfde woning. De man werd toen overlopen door één van de bewoners. Na een korte worsteling wist de verdachte te ontkomen. Hierbij raakte niemand gewond. Opvallend is dat ook bij de inbraak geprobeerd is om de geldkistjes weg te nemen.

Getuigenoproep

De rechtbank Noord-Nederland heeft gisteren de gevangenhouding bevolen voor de duur van dertig dagen. De politie is nog steeds op zoek naar mensen die meer weten of gehoord hebben over deze zaak. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad anoniem via 0800-7000.