Man aangehouden voor mishandeling met bierfles in Den Helder

De man heeft eerste hulp gekregen van ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Op grond van de verklaring van het slachtoffer en andere getuigen is in de omgeving een verdachte van de mishandeling aangehouden, een 22-jarige man uit Den Helder. Hij is ingesloten op het politiebureau voor nader onderzoek. Hij weigerde alle medewerking aan een onderzoek of hij onder invloed was van middelen die zijn gedrag beïnvloeden bij een geweldsincident. Dit is een afzonderlijk strafbaar feit.

De politie heeft tijdens de aanhouding bijstand gekregen van collega’s van de Koninklijke Marechaussee.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie via 0900-8844. Het conflict is mogelijk begonnen eerder op de avond in een café aan het Willemsoord, en op de parkeerplaats voor het café.

2020188384