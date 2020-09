Politie houdt 29-jarige Zaandammer aan voor drugshandel

De man kon zich niet identificeren.

De man is hierop gefouilleerd en in zijn rugzak werd een hoeveelheid hennep in verschillende zakjes aangetroffen. De man is aangehouden op verdenking van straathandel in drugs en overgebracht naar het politiebureau. Daar aangekomen bleek de man nog meer drugs te bezitten, hij had ook enkele tientallen bolletjes met vermoedelijk heroïne en cocaïne bij zich.

De verdovende middelen zijn inbeslaggenomen en worden nader onderzocht. De verdachte, een 29 jarige man uit Zaandam, zit nog vast in het politiebureau.

2020188023