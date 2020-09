Getuigen gewapende overval gezocht

Rond 11.45 uur betrad een man de meubelwinkel aan de Kamperingweg. Onder bedreiging van een steekwapen eiste hij geld van de winkelmedewerker. Nadat hij een onbekend geldbedrag buit maakte, ging hij er te voet vandoor in onbekende richting. De politie startte direct een onderzoek, maar kon de verdachte niet meer aanhouden.



Signalement verdachte

Blanke man van circa 20 à 25 jaar oud

Bruin haar

Droeg zwarte kleding met een witte streep erop

Zwart mondkapje

Witte sportschoenen



Getuigen gezocht

Was u getuige van de overval of heeft u meer informatie? Of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.