Aanhouding voor stelen van vele honderdduizenden persoonsgegevens

Een bedrijf uit Utrecht startte een intern onderzoek nadat in twee gevallen persoonsgegevens waren gebruikt door iemand die hier niet over zou mogen beschikken. Het bedrijf deed aangifte en deelde de uitkomsten van hun onderzoek met het cybercrimeteam van Rotterdam. Zij hielden vrijdag 28 augustus een 53-jarige man uit Spijkenisse in zijn woning aan. De man wordt verdacht van computervredebreuk, het stelen en gebruiken van niet openbare gegevens. Het team nam verschillende gegevensdragers in beslag en stelde de persoonsgegevens veilig. De man is inmiddels heengezonden maar is nog steeds verdachte in het onderzoek.



Voorkom ellende

'Gelukkig deed het bedrijf aangifte en konden wij met de informatie die we kregen snel tot een aanhouding komen. Hierdoor is er veel ellende voorkomen. Voor het bedrijf was dit naar eigen zeggen en enorme "wake-up call"' zegt een rechercheur van het cybercrimeteam. 'We kunnen het belang van een goede digitale beveiliging en het doen van aangifte niet vaak genoeg benadrukken. Zowel voor bedrijven als thuis geldt: installeer een virusscanner en/of firewall en updates zodra ze beschikbaar zijn. Stimuleer werknemers om gebruik te maken van een sterk wachtwoord (bijvoorbeeld een lange wachtzin). Deze is gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen. Daarnaast voeg je een extra beveiligingsslag toe, door het instellen van een twee-stapsverificatie aan je e-mailaccount, social media of clouddienst. Voor bedrijven is het ook van belang om up to date te houden wie toegang heeft tot wat en alle machtigingen in te trekken als medewerkers vertrekken.' Meer informatie hierover vindt u op https://www.politie.nl/themas/cybercrime.html