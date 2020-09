Drugs en wapens van straat na anonieme tip

Via Meld Misdaad Anoniem uitte iemand het vermoeden dat er vanuit een woning aan de Aarnoudstraat werd gedeald. Woensdag 26 augustus gingen agenten bij de woning langs om deze tip op te volgen. Bij de zoeking zijn handelshoeveelheden amfetamine, MDMA, GHB en ketamine, twee vuurwapens, vier dempers, vijf patroonhouders, diverse soorten munitie, telefoons en geld aangetroffen.



In de woning waren een 31-jarige vrouw, een 30-jarige vrouw en een 36-jarige man aanwezig. De drie personen, allen afkomstig uit Rotterdam, zijn aangehouden.



De politie doet nog nader onderzoek naar de woning en is daarvoor op zoek naar informatie over de woning. Heeft u informatie over de bewoners, danwel bezoekers van de woning? Of over welke auto’s zich er in de buurt ophouden? Zijn er bijzonderheden over de woning de te melden? Als u informatie heeft die voor dit onderzoek van belang kan zijn, neemt u dan alstublieft contact op met de opsporing van district Zuid via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000.