Man beroofd en moet pincode afgeven

De politie is direct een onderzoek gestart. De aangifte is opgenomen en de omgeving is nog afgezocht zonder resultaat. Er zal gekeken worden of er mogelijk camerabeelden zijn van het incident. Maar we hopen ook dat er getuigen zijn van het voorval en dat er mensen zijn die mogelijk de daders herkennen. Liep u woensdagavond door het centrum van Tilburg en heeft u twee mannen van 30 a 40 jaar gezien met een jongeman van 20 jaar tussen hen in meld dat dan. Misschien heeft iemand gezien dat er bij de geldmaat gepind werd door dit drietal. Kortom, alle informatie is welkom

Melden kan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M