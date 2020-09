Meisjes en vrouw gebeten door agressieve hond, getuigen gezocht

Tussen 17.00 uur en 17.30 uur zijn twee meisjes (7 en 8 jaar) en een vrouw (47) meerdere malen gebeten door een loslopende Rottweiler die even uit het zicht was van zijn baas. Een andere vrouw (73) raakte lichtgewond omdat zij ten val kwam toen ze de kinderen wilde beschermen tegen de hond.

De eigenaresse van de hond verleende eerste hulp totdat hulpverleners ter plaatse kwamen. Alle slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis waar zij zijn behandeld aan hun verwondingen.

De hond is door de politie in beslag genomen.

Bent u woensdag aan het eind van de middag getuige geweest van het bijtincident dat plaatsvond in de haven van Serooskerke op Schouwen-Duiveland? Dan vragen we u contact op te nemen met de politie via 0900-8844. U kunt uw gegevens ook achterlaten via What’s App (06-1220 7006), dan neemt een collega die met deze zaak doende is contact met u op. Vermeld bij uw contact graag zaaknummer: 2020-232434.